Французский "Бордо" арендовал украинского полузащитника "Шахтера"

Детали

С октября 2020 года Игнатенко играл в аренде за "Днепр-1". В составе этого клуба он провел 34 матча во всех турнирах (31 в чемпионате и 3 в Кубке Украины). В текущем сезоне забил 3 гола в Премьер-лиге.

"Бордо" идет на 17-й позиции в чемпионате Франции. Команда набрала 20 очков в 22 матчах и находится в одном балле от зоны вылета. Команду тренирует известный швейцарский специалист, бывший наставник сборной Швейцарии и римского "Лацио" - Владимир Петкович.

Дополнение

Шестого февраля новая команда Игнатенко сыграет против "Реймса".