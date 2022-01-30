Французький "Бордо" орендував українського півзахисника "Шахтаря"

Деталі

Від жовтня 2020 року Ігнатенко грав в оренді за "Дніпро-1". У складі цього клубу він провів 34 матчі у всіх турнірах (31 у чемпіонаті та 3 в Кубку України). У поточному сезоні забив 3 голи в Прем'єр-лізі.

"Бордо" йде на 17-й позиції у чемпіонаті Франції. Команда набрала 20 очок в 22 матчах і знаходиться в одному балу від зони вильоту. Команду тренує відомий швейцарський спеціаліст, колишній наставник збірної Швейцарії та римського "Лаціо" – Владимир Петкович.

Доповнення

Шостого лютого нова команда Ігнатенка зіграє проти "Реймса".