Французький "Бордо" орендував українського півзахисника "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Півзахисник донецького "Шахтаря" Данило Ігнатенко проведе другу частину сезону в чемпіонаті Франції. Про це повідомляють прес-служби обох команд, передає УНН.
Деталі
Від жовтня 2020 року Ігнатенко грав в оренді за "Дніпро-1". У складі цього клубу він провів 34 матчі у всіх турнірах (31 у чемпіонаті та 3 в Кубку України). У поточному сезоні забив 3 голи в Прем'єр-лізі.
"Бордо" йде на 17-й позиції у чемпіонаті Франції. Команда набрала 20 очок в 22 матчах і знаходиться в одному балу від зони вильоту. Команду тренує відомий швейцарський спеціаліст, колишній наставник збірної Швейцарії та римського "Лаціо" – Владимир Петкович.
Доповнення
Шостого лютого нова команда Ігнатенка зіграє проти "Реймса".