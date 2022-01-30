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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 73076 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Французький "Бордо" орендував українського півзахисника "Шахтаря"

Французький "Бордо" орендував українського півзахисника "Шахтаря"

Київ • УНН

 • 19377 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Півзахисник донецького "Шахтаря" Данило Ігнатенко проведе другу частину сезону в чемпіонаті Франції. Про це повідомляють прес-служби обох команд, передає УНН.

Деталі

Від жовтня 2020 року Ігнатенко грав в оренді за "Дніпро-1". У складі цього клубу він провів 34 матчі у всіх турнірах (31 у чемпіонаті та 3 в Кубку України). У поточному сезоні забив 3 голи в Прем'єр-лізі.

"Бордо" йде на 17-й позиції у чемпіонаті Франції. Команда набрала 20 очок в 22 матчах і знаходиться в одному балу від зони вильоту. Команду тренує відомий швейцарський спеціаліст, колишній наставник збірної Швейцарії та римського "Лаціо" – Владимир Петкович.

Доповнення

Шостого лютого нова команда Ігнатенка зіграє проти "Реймса".

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