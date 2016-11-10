Французские эксперты подтвердили высокий уровень безопасности Ривненской АЭС
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 10 ноября. УНН. На РАЭС завершилась партнерская проверка экспертами Парижского центра Всемирной ассоциации операторов АЭС. Об этом сообщил УНН пресс-центр РАЭС.
В предыдущем отчете руководитель команды Джон Мерфин и эксперты наряду с замечаниями отметили положительные факты, доказывающие передовой уровень станции.
Джон Мерфин отметил высокий уровень культуры ядерной безопасности, который характеризует эффективную коммуникацию персонала в этом вопросе, процесс принятия решений и открытость в обсуждении.
В то же время ответственный представитель Московского центра ВАО АЭС Анатолий Кириченко отметил, что персонал РАЭС хорошо мотивирован в плане безопасности производственной деятельности, осознает индивидуальную и коллективную ответственность.