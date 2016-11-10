Французькі експерти підтвердили високий рівень безпеки Рівненської АЕС
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. На РАЕС завершилася партнерська перевірка експертами Паризького центру Всесвітньої асоціації операторів АЕС. Про це повідомив УНН прес-центр РАЕС.
У попередньому звіті керівник команди Джон Мерфін та експерти поряд із зауваженнями відзначили позитивні факти, які доводять передовий рівень станції.
Джон Мерфін відзначив високий рівень культури ядерної безпеки, який характеризує ефективну комунікацію персоналу в цьому питанні, процес прийняття рішень та відкритість у обговоренні.
Водночас відповідальний представник Московського центру ВАО АЕС Анатолій Кириченко зазначив, що персонал РАЕС добре мотивований в плані безпеки виробничої діяльності, усвідомлює індивідуальну та колективну відповідальність.