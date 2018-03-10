Французская горнолыжница завоевала первое "золото" Паралимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В рамках 12-х зимних Паралимпийских игр в Пхенчхан состоялся первый розыгрыш медалей, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Победу в горнолыжном спорте по скоростному спуску в классе “стоя” получила француженка Мари Боше, которая показала результат 1 минута 30,3 секунды. “Серебро” в активе немки Андреа Ротфусс (отставание 2,23 секунды). Третье место заняла канадка Молли Джепсен (+4,30).
Заметим, что Боше стала пятикратной паралимпийской чемпионкой, на Играх в Сочи в 2014 году она выиграла четыре золотые награды.
Примечательно, что Украинская не участвовали в данной программе.
Добавим также, соревнования на Паралимпийских игр-2018 продлятся до 18 марта.