Французька гірськолижниця виборола перше "золото" Паралімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. В рамках 12-х зимових Паралімпійських ігор у Пхьончхані відбувся перший розіграш медалей, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Перемогу в гірськолижному спорті зі швидкісного спуску у класі “стоячи” здобула француженка Марі Боше, яка показала результат 1 хвилина 30,3 секунди. “Срібло” в активі німкені Андреа Ротфусс (відставання 2,23 секунди). Третє місце зайняла канадка Моллі Джепсен (+4,30).
Зауважимо, що Боше стала п’ятикратною паралімпійською чемпіонкою, на Іграх в Сочі в 2014 році вона виграла чотири золоті нагороди.
Примітно, що українки не брали участь у даній програмі.
Додамо також, змагання на Паралімпійських ігор-2018 триватимуть до 18 березня.