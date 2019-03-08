Француза признали виновным в убийствах в Еврейском музее в Брюсселе

Неммуше возразил обвинению, ранее он заявил в суде, что его "обманули". Его адвокаты утверждали, что его поймали в результате заговора, организованного израильской спецслужбой Моссад. Они заявили, что видеозапись нападения был сфальсифицированным.

Аргументы защиты возмутили семьи жертв, а также тех, кто выжил в атаке. Председатель Европейского еврейского конгресса Моше Кантор осудил "использование позорной тактики и теорий заговора адвокатами защиты".

Суд также признал соучастника Неммуше - Насера Бендрера - виновным в передаче ему револьвер и автомата, которые были использованы при нападении.

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Напомним, после нападения Неммуше удалось убежать, но за шесть дней после преступления был задержан в Марселе. Бендрера схватили через полгода. Есть еще третий подозреваемый, которого видели у Неммуше на видео, зафиксированном камерой наблюдения на вокзале Брюсселя, но его не идентифицировали. В процессе следствия Неммуше признался, что причастен к нападению в музей. Однако он утверждает, что не стрелял.

Ранее следователи выяснили, что к нападению на музей Неммуше воевал на стороне исламистов в Сирии. В конце 2017 года Франция обвинила мужа в захвате заложников в Сирии, какими были четверо французских журналистов. Трое из них утверждают, что Неммуше работал надзирателем в тюрьме и исполнителем пыток от "Исламского государства". Признание Неммуше виновным означает, что нападение на Еврейский музей в Брюсселе стал первым терактом, в ЕС совершил исламист, который вернулся из Сирии. Нападающий на Сузе также стал первым гражданином Европы, воевавшего на стороне исламистов и был осужден по обвинению в терроризме.

Как сообщал УНН, Наджими Лаашрауи, один из смертников, устроивший взрыв в аэропорту Брюсселя в конце марта 2016 года, до этого в Сирии охранял пленников экстремистской группировки "Исламское государство". По данным газеты Parisien, Лаашрауи охранял французов вместе с Мехди Неммушем. Неммуш известный как "музейный убийца": весной 2014 открыл стрельбу в Еврейском музее Брюсселя, где погибли четыре человека.