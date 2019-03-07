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ІД взяла відповідальність за теракт у Джалалабаді, де загинули 20 осіб

ІД взяла відповідальність за теракт у Джалалабаді, де загинули 20 осіб

Київ • УНН

 • 10053 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Терористична організація "Ісламська держава" (ІД) оголосила про те, що бере відповідальність за атаку на офіс будівельної компанії в афганському Джалалабаді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Внаслідок атаки загинули щонайменше 20 осіб.

Нагадаємо, двоє терористів-смертників підірвались біля офісу компанії, розташованої біля аеропорту. Після цього бойовики увірвались всередину і відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

Терористи вбили 16 працівників компанії і втратили зі свого боку 4 осіб: двоє загинули від самопідриву і ще двоє були вбиті службою безпеки. Також кілька людей дістали поранень після підриву смертників біля воріт офісу.

На місце події прибули військові США та оточили територію.

Джалалабад знаходиться на сході Афганістану біля кордону з Пакистаном.

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