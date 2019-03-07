ИГ взяло ответственность за теракт в Джалалабаде, где погибли 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) объявила о том, что берет ответственность за атаку на офис строительной компании в афганском Джалалабаде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В результате атаки погибли, по меньшей мере, 20 человек.
Напомним, двое террористов-смертников подорвались возле офиса компании, расположенной возле аэропорта. После этого боевики ворвались внутрь и открыли огонь из стрелкового оружия.
Террористы убили 16 работников компании и потеряли со своей стороны 4 человек: двое погибли от самоподрыва и еще двое были убиты службой безопасности. Также несколько человек получили ранения после подрыва смертниками у ворот офиса.
На место происшествия прибыли военные США и оцепили территорию.
Джалалабад находится на востоке Афганистана возле границы с Пакистаном.