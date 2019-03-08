Француза визнали винним у вбивствах у Єврейському музеї в Брюсселі

Неммуше заперечив обвинувачення, раніше він заявив у суді, що його “обдурили”. Його адвокати стверджували, що його спіймали внаслідок змови, організованої ізраїльською спецслужбою Моссад. Вони заявили, що відеозапис нападу був сфальшованим.

Аргументи захисту обурили сім’ї жертв, а також тих, хто вижив в атаці. Голова Європейського єврейського конгресу Моше Кантор засудив “використання ганебної тактики і теорій змови адвокатами захисту”.

Суд також визнав співучасника Неммуше — Насера Бендрера — винним у передачі йому револьвера та автомата, які були використані при нападі.

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Нагадаємо, після нападу Неммуше вдалось втекти, але за шість днів після злочину його затримали у Марселі. Бендрера схопили через півроку. Є ще третій підозрюваний, якого бачили біля Неммуше на відео, зафіксованому камерою спостереження на вокзалі Брюсселя, але його не ідентифікували. У процесі слідства Неммуше зізнався, що причетний до нападу на музей. Однак він стверджує, що не стріляв.

Раніше слідчі з’ясували, що до нападу на музей Неммуше воював на боці ісламістів у Сирії. Наприкінці 2017 року Франція звинуватила чоловіка в захопленні заручників у Сирії, якими були четверо французьких журналістів. Троє з них стверджують, що Неммуше працював наглядачем у в’язниці й виконавцем тортур від “Ісламської держави”. Визнання Неммуше винним означає, що напад на Єврейський музей у Брюсселі став першим терактом, який у ЄС скоїв ісламіст, котрий повернувся з Сирії. Нападник на сузей також став першим громадянином Європи, що воював на боці ісламістів та був засуджений за обвинуваченнями у тероризмі.

Як повідомляв УНН, Наджим Лаашрауі, один зі смертників, який влаштував вибух в аеропорту Брюсселя в кінці березня 2016 року, до цього в Сирії охороняв бранців екстремістського угрупування “Ісламська держава”. За даними газети Parisien, Лаашрауі охороняв французів разом з Мехді Неммушем. Неммуш відомий як “музейний вбивця”: навесні 2014 року відкрив стрілянину у Єврейському музеї Брюсселя, де загинули чотири людини.