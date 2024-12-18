Франция возвращает флаг к посольству в Дамаске
Киев • УНН
Франция восстановила свой флаг в посольстве в Дамаске после 12-летнего перерыва. Европейские страны начинают налаживать дипломатические контакты с новыми властями Сирии.
Франция подняла свой флаг в посольстве в Дамаске впервые за 12 лет.поскольку новая власть Сирии налаживает контакты с Западом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В то же время Франция заявила, что поднятие флага не означает автоматического восстановления своего посольства.
Правительства Британии и Франции отправили своих представителей для переговоров с властями Сирии, а Евросоюз заявил, что готовится наладить контакты с Дамаском.
В свою очередь, немецкие дипломаты также планируют переговоры с новой сирийской властью. Они будут сосредоточены на переходном процессе для Сирии и защите меньшинств. Также Германия изучает возможности дипломатического присутствия в Дамаске.
Напомним
Как ранее писал УНН четыре французских дипломата отправились в Сирию 17 декабря для установления первых контактов с новой властью. Цель миссии - восстановить влияние Франции и оценить гуманитарные потребности населения.
Также секретарь переходного правительства Сирии Обейда Арнаут призвал Россию пересмотреть свое военное присутствие в стране после свержения режима Асада. Новая власть ведет переговоры с другими странами и стремится наладить международные отношения.