Франция в ближайшее время поставит Украине 78 гаубиц Caesar: что известно

Франция вскоре сможет доставить Украине 78 гаубиц Caesar и увеличит поставки снарядов, чтобы удовлетворить насущные потребности Киева в боеприпасах для борьбы с полномасштабным вторжением россии. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает УНН со ссылкой на AP.

Лекорню заявил на пресс-конференции, что между Францией, Украиной и Данией достигнута договоренность о финансировании самоходных 155-мм гаубиц Caesar, что позволит Франции "быстро доставить" их.

По его словам, Франция также поставила задачу поставить в Украину в этом году 80 тыс. снарядов для 155-мм пушек - по сравнению с 30 тыс., поставленными с начала войны 24 февраля 2022 года.

Кроме того, сказал Лекорню, Франция участвует в попытках выявить имеющиеся запасы пороха и боеприпасов, которые можно было бы приобрести в странах за пределами Европейского Союза, план, инициированный Чешской Республикой для дальнейшей поддержки Киева.

Чешская инициатива может предоставить Украине 1,5 миллиона снарядов, что вдвое превышает первоначальное обещание - Bloomberg

Согласно плану, чехи стремятся получить для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов. Руководство Чехии ранее заявляло, что первые снаряды должны быть доставлены в Украину не позднее июня. По словам чиновников в Праге, к инициативе присоединились по меньшей мере 18 стран.

Ранее в этом месяце Германия, Франция и Польша пообещали закупить Киеву больше оружия и увеличить производство военного оборудования, пообещав, что Украина может полагаться на трио европейских государств, пытаясь преодолеть дефицит военных ресурсов.

Лекорню утверждал, что европейские страны должны уменьшить свою зависимость от США для обеспечения безопасности континента. Он сказал, что ожидает, что этот вопрос станет темой кампании перед выборами в Европейский парламент в июне.

"Мы знаем, что часть повестки дня безопасности Европы отныне должна лечь на европейцев", - сказал Лекорню. "Это абсолютная необходимость".

"Для меня... это неправильно, что налогоплательщики США должны платить столько за безопасность европейцев", - сказал он.

Комментарии Лекорню прозвучали в тот момент, когда многие в Европе выразили обеспокоенность тем, что потенциальное возвращение Дональда Трампа в Белый дом ослабит альянс НАТО после его замечаний, в которых он угрожал не становиться на защиту союзников в случае нападения со стороны россии.