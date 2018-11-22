Франция развернет дополнительные войска на острове Реюньон
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Франция развернет солдат, чтобы успокоить насилие на острове Реюньон в Индийском океане после протеста против увеличения налога на топливо, которое переросло в грабеж и бунты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
В течение третьего дня на острове закрыты школы и другие учебные заведения, ведь протестующие не позволяют продовольственным товарам и другой необходимой провизии добраться до инфраструктуры учебных заведений.
Протесты против повышения налога на горючее во Франции продолжаются начиная с субботы. Остров Реюньон, популярный среди туристов, отреагировал особенно негативно, из-за значительно большего диапазона низкого дохода граждан.
Президент Франции Эммануэль Макрон в среду вечером защищал усилия правительства по усилению экономики на Реюньоне, но также приказал войскам направится в этот район, назвав насилие “неприемлемым”. Французские военные не могли предоставить подробные сведения о процедуре развертывания.
В местной префектуре сообщили, что 123 человека были арестованы в Реюньоне с субботы, а пострадали около 30 сотрудников полиции.
Общегосударственные протесты касательно газовых цен привели к двум погибших и сотен, получивших ранения. С 1 января 2019 года власти Франции поднимают налог на дизельное топливо на 6,5%, на бензин — на 2,9%. По замыслу идеологов повышения налога, это поспособствует отказу части французов от личных автомобилей, что благоприятно повлияет на окружающую среду.
Напоминаем, во Франции во время протестов “желтых жилетов” погиб мотоциклист.