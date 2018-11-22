Франція розгорне додаткові війська на острові Реюньйон

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Франція розгорне солдатів, щоб заспокоїти насильство на острові Реюньйон в Індійському океані після протесту проти збільшення податку на паливо, яке переросло в грабіж і бунти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.