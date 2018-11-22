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Франція розгорне додаткові війська на острові Реюньйон

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Франція розгорне солдатів, щоб заспокоїти насильство на острові Реюньйон в Індійському океані після протесту проти збільшення податку на паливо, яке переросло в грабіж і бунти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Протягом третього дня на острові закриті школи та інші навчальні заклади, адже протестувальники не дозволяють продовольчим товарам та іншій необхідній провізії дістатися до інфраструктури навчальних закладів.

Протести проти підвищення податку на пальне у Франції тривають починаючи з суботи. Острів Реюньйон, популярний серед туристів, відреагував особливо негативно, через значно більший діапазон низького доходу громадян.

Президент Франції Еммануель Макрон в середу ввечері захищав зусилля уряду щодо посилення економіки на Реюньйоні, але також наказав військам направитися в цей район, називавши насильство “неприйнятним”. Французькі військові не могли надати докладні відомості про процедуру розгортання.

У місцевій префектурі повідомили, що 123 людини були заарештовані в Реюньйоні з суботи, а постраждали близько 30 працівників поліції.

Загальнодержавні протести про газові ціни призвели до двох загиблих і сотень, що отримали поранення. З 1 січня 2019 року влада Франції піднімає податок на дизельне паливо на 6,5%, на бензин — на 2,9%. За задумом ідеологів підвищення податку, це посприяє відмові частини французів від особистих автомобілів, що сприятливо вплине на навколишнє середовище.

Нагадуємо, у Франції під час протестів “жовтих жилетів” загинув мотоцикліст.

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