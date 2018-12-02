Франция рассмотрит возможность введения чрезвычайного положения

"Мы должны думать о мерах, которые могут быть сделаны, чтобы эти инциденты не повторились", - заявил Гриво.

Гриво также призвал мирных демонстрантов сесть за стол переговоров.

Когда его спросили о последствиях чрезвычайного положения, он сказал, что президент, премьер-министр и министр внутренних дел обсудят все доступные для них варианты на встрече в воскресенье.



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Как ранее информировал УНН, в минувшие выходные во Франции возобновились массовые протесты "желтых жилетов". Столкновения на Елисейских Полях продолжались с утра до поздней ночи. По данным МВД, в 1619 демонстрациях приняли участие 106 тыс. человек, при этом 130 человек были арестованы, из них 42 - в Париже.



Как ранее информировал УНН, движение "желтых жилетов" появилось во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.



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С 17 ноября по стране прокатилась волна манифестаций, крупнейшие акции проходили в Париже. В минувшую субботу, по данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в манифестациях по всей Франции приняли участие более 103 тысяч человек, а всего за день было организовано более 1,5 тыс. Акций протеста. Власти заявили, что правительство не откажется от взятого ранее курса, однако заверило, что власть изменит подход. Консультации в правительстве будут продолжаться в течение трех месяцев.