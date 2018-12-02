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Франція розгляне можливість введення надзвичайного стану

Франція розгляне можливість введення надзвичайного стану

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Франція розгляне можливість введення надзвичайного стану, щоб запобігти масштабним заворушенням. Про це заявив представник уряду Бенджамін Гріво, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Ми повинні думати про заходи, які можуть бути зроблені, щоб ці інциденти не повторились", - заявив Гріво.

Гріво також закликав мирних демонстрантів сісти за стіл переговорів.

Коли його запитали про наслідки надзвичайного стану, він сказав, що президент, прем'єр-міністр та міністр внутрішніх справ обговорять усі доступні для них варіанти на зустрічі в неділю.

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Як раніше інформував УНН, на минулих вихідних у Франції поновилися масові протести “жовтих жилетів”. Зіткнення на Єлисейських Полях тривали з ранку до пізньої ночі. За даними МВС, в 1619 демонстраціях взяли участь 106 тис. осіб, при цьому 130 осіб було заарештовано, з них 42 — в Парижі.

Як раніше інформував УНН, рух “жовтих жилетів” з’явилося у Франції в знак протесту проти податку на викид парникових газів, що призводить до підвищення цін на автомобільне паливо. Як заявив раніше прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп, уряд має намір зберегти цей податок, незважаючи на будь-які протести.

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З 17 листопада по країні прокотилася хвиля маніфестацій, найбільші акції проходили в Парижі. Минулої суботи, за даними глави МВС Франції Крістофа Кастанера, в маніфестаціях по всій Франції взяли участь понад 103 тисяч осіб, а всього за день було організовано понад 1,5 тис. Акцій протесту. Влада заявила, що уряд не відмовиться від взятого раніше курсу, проте запевнив, що влада змінить підхід. Консультації в уряді триватимуть протягом трьох місяців.

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