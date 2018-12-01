Протести “жовтих жилетів” набирають обертів: поліція затримала 60 осіб

Всіх затримали на Єлисейських полях. Поліція також застосовувала сльозогінний газ.

Міністр внутрішніх справ Франції Кристоф Кастанер повідомив про понад 1500 маніфестантів, які беруть участь у протестах в центрі французької столиці та активно чинять супротив поліції. Він також повідомив про дві сотні активістів, що проводять мирний протест.

Як раніше інформував УНН, рух “жовтих жилетів” з’явилося у Франції в знак протесту проти податку на викид парникових газів, що призводить до підвищення цін на автомобільне паливо. Як заявив раніше прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп, уряд має намір зберегти цей податок, незважаючи на будь-які протести.

З 17 листопада по країні прокотилася хвиля маніфестацій, найбільші акції проходили в Парижі. Минулої суботи, за даними глави МВС Франції Крістофа Кастанера, в маніфестаціях по всій Франції взяли участь понад 103 тисяч осіб, а всього за день було організовано понад 1,5 тис. Акцій протесту. Влада заявила, що уряд не відмовиться від взятого раніше курсу, проте запевнив, що влада змінить підхід. Консультації в уряді триватимуть протягом трьох місяців.