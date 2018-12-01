Протесты "желтых жилетов" набирают обороты: полиция задержала 60 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. По меньшей мере 59 человек уже задержаны полицией в Париже, где в субботу продолжаются новые акции протеста "желтых жилетов", пишет УНН со ссылкой на CNEWS.
Всех задержали на Елисейских полях. Полиция также применяла слезоточивый газ.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил о более 1500 манифестантах, участвующих в протестах в центре французской столицы и активно оказывают сопротивление полиции. Он также сообщил о двух сотнях активистов, которые проводят мирный протест.
Как ранее информировал УНН, движение "желтых жилетов" появилось во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.
С 17 ноября по стране прокатилась волна манифестаций, крупнейшие акции проходили в Париже. В минувшую субботу, по данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в манифестациях по всей Франции приняли участие более 103 тысяч человек, а всего за день было организовано более 1,5 тыс. Акций протеста. Власти заявили, что правительство не откажется от взятого ранее курса, однако заверил, что власть изменит подход. Консультации в правительстве будут продолжаться в течение трех месяцев.