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Поліція Парижа застосувала сльозогінний газ проти "жовтих жилетів"

Поліція Парижа застосувала сльозогінний газ проти "жовтих жилетів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сутички "жовтих жилетів" з поліцією в центрі Парижа в суботу вранці завершилися затриманням двох осіб. Як повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNews, поліцейські застосували газ проти учасників протесту.

За інформацією телеканалу, група маніфестантів спробувала прорвати поліцейський кордон, встановлений на з'їзді з кругового перехрестя на площі Зірки - Шарля де Голля. Маніфестанти вигукували образи на адресу правоохоронців і жбурляли в них різні предмети. Площа в районі Тріумфальної арки в диму від газових гранат - так поліція спробувала втримати маніфестантів від просування далі.

Паризька поліція оточила частину Єлисейських полів з 6 ранку за місцевим часом. У всіх бажаючих потрапити на перекриту для автомобілів частина цієї торгової вулиці перевіряють документи.

Як раніше інформував УНН, рух "жовтих жилетів" з'явилося у Франції в знак протесту проти податку на викид парникових газів, що призводить до підвищення цін на автомобільне паливо. Як заявив раніше прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп, уряд має намір зберегти цей податок, незважаючи на будь-які протести.

З 17 листопада по країні прокотилася хвиля маніфестацій, найбільші акції проходили в Парижі. Минулої суботи, за даними глави МВС Франції Крістофа Кастанера, в маніфестаціях по всій Франції взяли участь понад 103 тисяч осіб, а всього за день було організовано понад 1,5 тис. Акцій протесту. Влада заявила, що уряд не відмовиться від взятого раніше курсу, проте запевнив, що влада змінить підхід. Консультації в уряді триватимуть протягом трьох місяців.

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