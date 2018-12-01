Полиция Парижа применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

По информации телеканала, группа манифестантов попыталась прорвать полицейский кордон, установленный на съезде с кругового перекрестка на площади Звезды — Шарля де Голля. Манифестанты выкрикивали оскорбления в адрес правоохранителей и швыряли в них разные предметы. Площадь в районе Триумфальной арки в дыму от газовых гранат, а полиция попыталась удержать манифестантов от продвижения дальше.

Парижская полиция оцепила часть Елисейских полей с 6 утра по местному времени. У всех желающих попасть на перекрытую для автомобилей часть этой торговой улицы проверяют документы.

Как ранее информировал УНН, движение “желтых жилетов” появилось во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.

С 17 ноября по стране прокатилась волна манифестаций, крупнейшие акции проходили в Париже. В минувшую субботу, по данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в манифестациях по всей Франции приняли участие более 103 тысяч человек, а всего за день было организовано более 1,5 тыс. акций протеста. Власти заявили, что правительство не откажется от взятого ранее курса, однако заверил, что власть изменит подход. Консультации в правительстве будут продолжаться в течение трех месяцев.