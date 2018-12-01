Полиция Парижа применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Стычки “желтых жилетов” с полицией в центре Парижа в субботу утром завершились задержанием двух человек. Как сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNews, полицейские применили газ против участников протеста.
По информации телеканала, группа манифестантов попыталась прорвать полицейский кордон, установленный на съезде с кругового перекрестка на площади Звезды — Шарля де Голля. Манифестанты выкрикивали оскорбления в адрес правоохранителей и швыряли в них разные предметы. Площадь в районе Триумфальной арки в дыму от газовых гранат, а полиция попыталась удержать манифестантов от продвижения дальше.
Парижская полиция оцепила часть Елисейских полей с 6 утра по местному времени. У всех желающих попасть на перекрытую для автомобилей часть этой торговой улицы проверяют документы.
Как ранее информировал УНН, движение “желтых жилетов” появилось во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.
С 17 ноября по стране прокатилась волна манифестаций, крупнейшие акции проходили в Париже. В минувшую субботу, по данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в манифестациях по всей Франции приняли участие более 103 тысяч человек, а всего за день было организовано более 1,5 тыс. акций протеста. Власти заявили, что правительство не откажется от взятого ранее курса, однако заверил, что власть изменит подход. Консультации в правительстве будут продолжаться в течение трех месяцев.