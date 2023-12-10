Франция поддержит начало переговоров по вступлению Украины в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в воскресенье Владимиру Зеленскому, что на саммите ЕС 14-15 декабря он поддержит предложение начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом пишет газета Le Figaro, передает УНН.

Детали

Издание сообщает со ссылкой на Елисейский дворец, что во время во время телефонного разговора Макрон приветствовал принятие украинским парламентом 8 и 9 декабря "нескольких важных законодательных текстов, касающихся, в частности, прав национальных меньшинств, судебной реформы и борьбы с коррупцией".

Украина таким образом демонстрирует свою решимость без промедления отреагировать на рекомендации, которые ей дала Европейская комиссия отметила канцелярия французского лидера.

Контекст

На заседании Европейского совета в Брюсселе 14-15 декабря главы государств и правительств стран ЕС должны высказаться о начале переговоров о присоединении Украины к присоединении Украины к Европейскому союзу. Консенсус по этому пункту сейчас блокируется премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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