Франция передаст Украине дневник гетмана Филиппа Орлика
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Дневник украинского гетмана Филиппа Орлика привезут из Франции для экспозиции в Батурине. Выставка приурочена 350-летию со дня рождения гетмана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу украинского МИД.
Детали
По словам Дмитрия Кулебы, впервые за почти 300 лет, дневник Орлика привезут в Украину.
"Я благодарен своему коллеге Жан Иву Ле Дриану за готовность совместно работать над экспозицией в Украине оригинала путевого дневника нашего легендарного гетмана Филиппа Орлика. Род Орликов связывает Украину и Францию прочными историческими связями, поскольку сын гетмана Григорий Орлик сыграл важную роль во французской дипломатии XVIII века”, — заявил Кулеба.
Сейчас дневник Орлика “Диариуш” хранится в архиве Министерства Европы и иностранных дел Франции. Он охватывает несколько лет жизни гетмана в изгнании, описывая как его личную жизнь, так и политическую деятельность. Датируется 1720-1733 годами.
Напомним
В Швеции нашли личную печать гетмана Пилипа Орлика. О которой раньше украинские ученые не знали.