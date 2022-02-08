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15 марта, 19:03 • 102840 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134521 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118627 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112507 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102184 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100166 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87601 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Франция передаст Украине дневник гетмана Филиппа Орлика

Франция передаст Украине дневник гетмана Филиппа Орлика

Киев • УНН

 • 26460 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Дневник украинского гетмана Филиппа Орлика привезут из Франции для экспозиции в Батурине. Выставка приурочена 350-летию со дня рождения гетмана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу украинского МИД.

Детали

По словам Дмитрия Кулебы, впервые за почти 300 лет, дневник Орлика привезут в Украину.

"Я благодарен своему коллеге Жан Иву Ле Дриану за готовность совместно работать над экспозицией в Украине оригинала путевого дневника нашего легендарного гетмана Филиппа Орлика. Род Орликов связывает Украину и Францию прочными историческими связями, поскольку сын гетмана Григорий Орлик сыграл важную роль во французской дипломатии XVIII века”, — заявил Кулеба.

Сейчас дневник Орлика “Диариуш” хранится в архиве Министерства Европы и иностранных дел Франции. Он охватывает несколько лет жизни гетмана в изгнании, описывая как его личную жизнь, так и политическую деятельность. Датируется 1720-1733 годами.

Напомним

В Швеции нашли личную печать гетмана Пилипа Орлика. О которой раньше украинские ученые не знали.

Украинские Национальные Новости

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