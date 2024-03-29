Франция передаст Украине списанную военную технику вместо утилизации - Министр обороны

Франция передаст Украине списанную военную технику, а не просто ее выбросит. Об этом в интервью французскому изданию "var matin" рассказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню, пишет УНН.

Поскольку мы инвестируем значительные средства в наши армии по этому плану в размере 413 миллиардов евро на 2024-2030 годы, у нас есть много оборудования, которое все еще работает, и которое будет изъято из наших армий. Вместо того, чтобы сдавать его на металлолом или отдавать другие страны, мы их отдаем украинской армии. Но повторяю: никакого снижения модели нашей обороны не было. - подчеркнул Лекорню.

Детали

Такой ответ французский министр дал журналистам отвечая на вопрос, относительно критики о поставках оружия в Украину. Он несколько раз подчеркнул, что на фоне поставок оружия для украинцев ослабления французской армии не будет, и посоветовал критикам выбрать другую тему дискуссий.

Мы являемся правительством, которое инвестировало больше всего в оборону с 2017 года. Тем, кто хочет нас критиковать, придется выбрать другой угол, чем разоружение страны, учитывая большие суммы, которые мы просим от налогоплательщиков мобилизовать на нашу национальную оборону. ... Есть красная линия, которую мы никогда не переходили: это подорвать нашу систему защиты. Никогда! Что касается оружия, которое мы могли получить от наших армий, например, пушек Цезарь, они, безусловно, нарушили график обучения наших артиллеристов, в частности в Канжуэрсе. Но это никогда не подрывало нашу системную артиллерию. - добавил министр.

Министр Вооруженных Сил Франции также заверил, что новый закон, по военному планированию, который уже одобрен Парламентом, не несет никакой угрозы французской оборонной отрасли, и в дальнейшем даст возможность пересмотреть некоторые оборонные контракты, и помочь Украине.

Парламент принял закон о военном программировании. Это является предметом обязательств, которые были опубликованы в Официальном журнале. Обязательства - это не столько деньги, сколько количество катеров, количество часов обучения, запас боеприпасов, ракет и т.д., которые выделены каждой армии. Важное физическое, и реальное. .... Инфляция замедляется, поэтому есть возможности для пересмотра контрактов, что можно сделать и также могут помочь Украине. Я был бы плохим менеджером, если бы этого не сделал. Ассигнования на нашу оборону увеличиваются, и это хорошая новость, ... но мы должны иметь рациональное управление деньгами налогоплательщиков в Министерстве вооруженных сил. - добавил Лекорню.

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