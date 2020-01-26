Франция и США организуют эвакуацию своих граждан из Уханя

КИЕВ. 26 января. УНН. Правительства Франции и США организуют вывоз своих граждан из китайского города Ухань, что стал эпицентром нового коронавируса. Как сообщает в субботу, 25 января, гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на электронное письмо французского консульства в Ухане, диппредставительство в сотрудничестве с китайскими властями организует автобусы для вывоза своих граждан из изолированного города, передает УНН опираясь на DW.