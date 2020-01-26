Франция и США организуют эвакуацию своих граждан из Уханя

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 2078 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 14047 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 55137 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 120058 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 127871 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 196938 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195153 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 408451 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229108 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515174 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 13460 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 22509 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 12598 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 10917 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 6872 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158055 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146036 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 233698 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 408451 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515174 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 55137 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 48889 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47428 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54228 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84531 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Франция и США организуют эвакуацию своих граждан из Уханя

Киев • УНН

 • 15337 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Правительства Франции и США организуют вывоз своих граждан из китайского города Ухань, что стал эпицентром нового коронавируса. Как сообщает в субботу, 25 января, гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на электронное письмо французского консульства в Ухане, диппредставительство в сотрудничестве с китайскими властями организует автобусы для вывоза своих граждан из изолированного города, передает УНН опираясь на DW.

Франция и США организуют эвакуацию своих граждан из Уханя

“Граждан Франции и их китайских или иностранных супружеских партнеров с детьми” планируют перевезти из Ухань в город Чанша в соседней китайской провинции Хунань, отмечается в письме.

В Ухане проживает крупная французская община из-за размещения в городе совместных предприятий автомобильных компаний PSA и Renault-Nissan с китайским автопроизводителем Dongfeng.

Накануне о намерении вывезти сотрудников консульства США и их семей из города объявил Вашингтон. Посольство США в Пекине объяснил этот шаг “переполненными больницами” и логистическими проблемами в изолированном Ухане. На воскресенье, 26 января, запланирован чартерный рейс самолета на 230 пассажиров, которым эвакуируют американских дипломатов, членов их семей и других американцев из Ухани, сообщает издание Wall Street Journal. Этот шаг был согласован с министерством иностранных дел Китая и другими ведомствами страны.

Между тем Россия ведет переговоры с Китаем о возможной эвакуации своих граждан из Ухани и провинции Хубэй.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У трех врачей в Пекине диагностировали новый тип коронавируса

Из-за опасений распространения коронавируса власти Пекина решила приостановить автобусное сообщение с провинциями. Эти ограничения начнут действовать с 26 января. В столице Китая уже зафиксировано около 30 подтвержденных случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что усиленные меры китайских властей, направленные на “защиту населения” от коронавируса, охватили около одного миллиарда человек. Уже в 18 городах в провинции Хубэй почти полностью закрыто транспортное сообщение с внешним миром. Таким образом, “под карантином” оказалось около 56 млн человек.

По данным китайского Государственного комитета по вопросам здравоохранения, количество смертей от пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 56, а количество заразившихся — до 1975 человек. Состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.98