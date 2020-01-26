Франция и США организуют эвакуацию своих граждан из Уханя
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Правительства Франции и США организуют вывоз своих граждан из китайского города Ухань, что стал эпицентром нового коронавируса. Как сообщает в субботу, 25 января, гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на электронное письмо французского консульства в Ухане, диппредставительство в сотрудничестве с китайскими властями организует автобусы для вывоза своих граждан из изолированного города, передает УНН опираясь на DW.
“Граждан Франции и их китайских или иностранных супружеских партнеров с детьми” планируют перевезти из Ухань в город Чанша в соседней китайской провинции Хунань, отмечается в письме.
В Ухане проживает крупная французская община из-за размещения в городе совместных предприятий автомобильных компаний PSA и Renault-Nissan с китайским автопроизводителем Dongfeng.
Накануне о намерении вывезти сотрудников консульства США и их семей из города объявил Вашингтон. Посольство США в Пекине объяснил этот шаг “переполненными больницами” и логистическими проблемами в изолированном Ухане. На воскресенье, 26 января, запланирован чартерный рейс самолета на 230 пассажиров, которым эвакуируют американских дипломатов, членов их семей и других американцев из Ухани, сообщает издание Wall Street Journal. Этот шаг был согласован с министерством иностранных дел Китая и другими ведомствами страны.
Между тем Россия ведет переговоры с Китаем о возможной эвакуации своих граждан из Ухани и провинции Хубэй.
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Из-за опасений распространения коронавируса власти Пекина решила приостановить автобусное сообщение с провинциями. Эти ограничения начнут действовать с 26 января. В столице Китая уже зафиксировано около 30 подтвержденных случаев заболевания.
Ранее сообщалось, что усиленные меры китайских властей, направленные на “защиту населения” от коронавируса, охватили около одного миллиарда человек. Уже в 18 городах в провинции Хубэй почти полностью закрыто транспортное сообщение с внешним миром. Таким образом, “под карантином” оказалось около 56 млн человек.
По данным китайского Государственного комитета по вопросам здравоохранения, количество смертей от пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 56, а количество заразившихся — до 1975 человек. Состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое.