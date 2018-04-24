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Франция готова работать с США над новым соглашением по ядерной программе Тегерана

Киев • УНН

 • 8044 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Франция готова работать вместе с США над новым соглашением по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрона на совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом, со ссылкой на ТАСС сообщает УНН.

Франция готова работать с США над новым соглашением по ядерной программе Тегерана

"Мы можем работать над новым соглашением с Ираном", - сказал Макрона.

При этом он отметил, что президенты провели "углубленную дискуссию" по этому вопросу.

Как отметил президент Франции, "США считают нынешний договор плохим, а Франция считает его недостаточным". По словам Макрона, "новый договор должен урегулировать ситуацию в целом".

Как сообщал УНН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил руководство Ирана о последствиях возобновлении ядерной программы.

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