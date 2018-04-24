Франція готова працювати з США над новою угодою щодо ядерної програми Тегерана
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Франція готова працювати разом з США над новою угодою щодо ядерної програми Тегерана. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній прес-конференції з американським колегою Дональдом Трампом, з посиланням на ТАСС повідомляє УНН.
"Ми можемо працювати над новою угодою з Іраном", - сказав Макрон.
При цьому він зазначив, що президенти провели "поглиблену дискусію" з цього питання.
Як зазначив президент Франції, "США вважають нинішній договір поганим, а Франція вважає його недостатнім". За словами Макрона, "новий договір повинен врегулювати ситуацію в цілому".
Як повідомляв УНН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попередив керівництво Ірану про наслідки відновлення ядерної програми.