Фракции "Голос", "ОПЗЖ" и "Слуга народа" увеличили свой состав

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112499 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123214 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114739 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120684 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125701 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151101 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150678 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140708 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 195535 просмотра

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Фракции "Голос", "ОПЗЖ" и "Слуга народа" увеличили свой состав

Фракции "Голос", "ОПЗЖ" и "Слуга народа" увеличили свой состав

Киев  •  УНН

 • 6564 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В состав парламентских фракций “Голос” и “Слуга народа” сегодня вошли по три народных депутата, один парламентарий пополнил состав “Оппозиционной платформы — За жизнь!”. Об этом объявил спикер парламента Дмитрий Разумков с парламентской трибуны во время заседания Рады, передает корреспондент УНН.

“Согласно поданным заявлениям и в соответствии с частью 3 статьи 60 Регламента ВРУ сообщаю о вхождении народных депутатов Васильченко Галины Ивановны, Совсун Инны Романовны и Стефанишиной Ольги Анатольевны в состав депутатской фракции политической партии “Голос”, — отметил Разумков.

По его словам, кроме того, парламентарий Сергей Ларин, который сегодня же только принял присягу народного депутата, вошел в состав фракции “Оппозиционной платформы — За жизнь!”. Также Юлия Гришина, Иван Калаур, Анатолий Остапенко, Ольга Руденко и Татьяна Цыба вошли во фракцию “Слуга народа”.

Напомним, согласно повестке дня заседания парламента, в течение сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады 9-го созыва народные депутаты Украины планируют рассмотреть назначение и освобождение от должностей директора НАБУ и ГБР.

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