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Фракції "Голос", "ОПЗЖ" і "Слуга народу" збільшили свій склад

Фракції "Голос", "ОПЗЖ" і "Слуга народу" збільшили свій склад

Київ • УНН

 • 6566 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. До складу парламентських фракцій “Голос” і “Слуга народу” сьогодні увійшли ще по три народні депутати, один парламентар поповнив склад “Опозиційної платформи — За життя!”. Про це оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков з парламентської трибуни під час засідання Ради, передає кореспондент УНН.

“Згідно з поданими заявами та відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту ВРУ повідомляю про входження народних депутатів Васильченко Галини Іванівни, Совсун Інни Романівни і Стефанішиної Ольги Анатоліївни до складу депутатської фракції політичної партії “Голос”, — зазначив Разумков.

За його словами, крім того, парламентар Сергій Ларін, який сьогодні ж тільки прийняв присягу народного депутата, увійшов до складу фракції “Опозиційної платформи — За життя!”. Також Юлія Гришина, Іван Калаур, Анатолій Остапенко, Ольга Руденко і Тетяна Циба увійшли до фракції “Слуга народу”.

Нагадаємо, згідно з порядком денним засідання парламенту, протягом сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради 9-го скликання народні депутати України планують розглянути призначення та звільнення з посад директора НАБУ та ДБР.

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