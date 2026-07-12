Фракция "Слуга народа" на следующей неделе рассмотрит кадровые вопросы - нардепы
Киев • УНН
На следующей неделе состоится заседание фракции "Слуга народа" по кадровым вопросам. Вероятно, эти вопросы будут решаться во вторник-среду.
На следующей неделе планируется заседание фракции "Слуга народа", где будут рассматривать кадровые вопросы. Об этом сообщает УНН.
Детали
О заседании написала в Telegram народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
В то же время ее коллега по парламенту, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил: скорее всего, кадровые вопросы будут решаться во вторник-среду.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров и отставке премьер-министра Свириденко. Он предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером.
В то же время народный депутат Ярослав Железняк отметил, что в настоящее время основным кандидатом на должность премьер-министра Украины является действующий председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.