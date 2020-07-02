Фракция "Батькивщина" пополнилась новым нардепом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Народный депутат Украины Сергей Евтушок вошел в состав парламентской фракции "Батькивщина". Об этом объявил председатель ВР Дмитрий Разумков во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
"Сообщаю о вхождении народного депутата Сергея Евтушка в состав депутатской фракции "Батькивщина", - сказал Разумков.
Парламентарии приветствовали это решение громкой реакцией в зале.
Напомним, что во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады, 30 июня, Сергей Евтушок принес присягу народного депутата Украины. Он "зашел" в парламент вместо Ольга Белькова.