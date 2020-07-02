Фракция "Батькивщина" пополнилась новым нардепом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 26551 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 40970 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 107887 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 117015 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120849 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 157532 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118569 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 146597 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104706 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102935 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Фракция "Батькивщина" пополнилась новым нардепом

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Народный депутат Украины Сергей Евтушок вошел в состав парламентской фракции "Батькивщина". Об этом объявил председатель ВР Дмитрий Разумков во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

"Сообщаю о вхождении народного депутата Сергея Евтушка в состав депутатской фракции "Батькивщина", - сказал Разумков.

Парламентарии приветствовали это решение громкой реакцией в зале.

Напомним, что во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады, 30 июня, Сергей Евтушок принес присягу народного депутата Украины. Он "зашел" в парламент вместо Ольга Белькова.

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