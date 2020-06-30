У Раді з'явився новий нардеп

Так, депутат склав присягу з трибуни ВР.

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу", - заприсягнув Євтушок.

Нагадаємо, що раніше ЦВК визнала обраним та зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка під час чергового засідання 25 червня. Він є членом політичної партії "Батьківщина", у виборчий список якої включений під №25. Євтушок також був нардепом у парламенті попереднього скликання.



Як відомо, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України Ольги Бєлькової у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.