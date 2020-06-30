У Раді з'явився новий нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради Сергій Євтушок склав присягу народного депутата України. Він "зайшов" у парламент замість Ольги Бєлькової, передає кореспондент УНН.
Так, депутат склав присягу з трибуни ВР.
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу", - заприсягнув Євтушок.
Нагадаємо, що раніше ЦВК визнала обраним та зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка під час чергового засідання 25 червня. Він є членом політичної партії "Батьківщина", у виборчий список якої включений під №25. Євтушок також був нардепом у парламенті попереднього скликання.
Як відомо, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України Ольги Бєлькової у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.