Фракція “Батьківщина” поповнилася новим нардепом

“Повідомляю про входження народного депутата Сергія Євтушка до складу депутатської фракції "Батьківщина”, — сказав Разумков.

Парламентарі привітали це рішення гучною реакцією в залі.

Нагадаємо, що під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради, 30 червня, Сергій Євтушок склав присягу народного депутата України. Він “зайшов” у парламент замість Ольги Бєлькової.