Фракція “Батьківщина” поповнилася новим нардепом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Народний депутат України Сергій Євтушок увійшов до складу парламентської фракції “Батьківщина”. Про це оголосив голова ВР Дмитро Разумков під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
“Повідомляю про входження народного депутата Сергія Євтушка до складу депутатської фракції "Батьківщина”, — сказав Разумков.
Парламентарі привітали це рішення гучною реакцією в залі.
Нагадаємо, що під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради, 30 червня, Сергій Євтушок склав присягу народного депутата України. Він “зайшов” у парламент замість Ольги Бєлькової.