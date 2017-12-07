Фотоальбом: нардепы в ожидании Бюджета-2018

Так, утреннее заседание началось в 10.00 впоследствии парламентарии решили работать до полного завершения рассмотрения проекта бюджета-2018, поэтому не прерывают работу с 16.00. В общем заседание продолжается уже 8 часов. Ожидается, что в 22.00 начнется рассмотрение бюджета на следующий год.

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Также в Верховную Раду уже прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Сегодня нардепы уже приняли ряд важных госрешений: