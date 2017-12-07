Фотоальбом: нардепы в ожидании Бюджета-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сегодня парламентарии рассмотрят проект государственного бюджета Украины на 2018 год. Рассмотрение может начаться еще до 22.00. За работой народных депутатов наблюдали и корреспонденты УНН.
Так, утреннее заседание началось в 10.00 впоследствии парламентарии решили работать до полного завершения рассмотрения проекта бюджета-2018, поэтому не прерывают работу с 16.00. В общем заседание продолжается уже 8 часов. Ожидается, что в 22.00 начнется рассмотрение бюджета на следующий год.
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Также в Верховную Раду уже прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Сегодня нардепы уже приняли ряд важных госрешений:
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- Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов;
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- Рада уволила Соболева с должности главы антикоррупционного комитета;
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- Рада продлила мораторий на продажу земли до 1 января 2019;
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- Нардепы проголосовали "за" повышение себе зарплат.
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