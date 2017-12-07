Фотоальбом: нардепи в очікуванні Бюджету-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сьогодні парламентарі розглянуть проект державного бюджету України на 2018 рік. Розгляд може розпочатися ще до 22.00. За роботою народних депутатів спостерігали і кореспонденти УНН.
Так, ранкове засідання почалося о 10.00 згодом парламентарі вирішили працювати аж до повного завершення розгляду проекту Бюджету-2018, тож не переривають роботу з 16.00. Загалом засідання триває уже вісім годин. Очікується, що о 22.00 почнеться розгляд Бюджету на наступний рік.
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Також до Верховної Ради уже прибув прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Наразі нардепи уже прийняли ряд важливих держрішень:
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- Рада посилила відповідальність за несплату аліментів;
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- Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету;
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- Рада продовжила мораторій на продаж землі до 1 січня 2019 року;
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- Нардепи проголосували “за” підвищення собі зарплат.
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