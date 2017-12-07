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Фотоальбом: нардепи в очікуванні Бюджету-2018

Фотоальбом: нардепи в очікуванні Бюджету-2018

Київ • УНН

 • 20008 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сьогодні парламентарі розглянуть проект державного бюджету України на 2018 рік. Розгляд може розпочатися ще до 22.00. За роботою народних депутатів спостерігали і кореспонденти УНН.

Так, ранкове засідання почалося о 10.00 згодом парламентарі вирішили працювати аж до повного завершення розгляду проекту Бюджету-2018, тож не переривають роботу з 16.00. Загалом засідання триває уже вісім годин. Очікується, що о 22.00 почнеться розгляд Бюджету на наступний рік.

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Також до Верховної Ради уже прибув прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Наразі нардепи уже прийняли ряд важливих держрішень:

 

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