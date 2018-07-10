Форвард сборной Украины проведет следующий сезон в элитном дивизионе Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Тяжелый форвард национальной сборной Украины Владимир Герун продолжит карьеру в составе испанского БК “Бреоган”, сообщает УНН со ссылкой на ресурс eurobasket.com.
Последние полтора года украинское “бигмен” сыграл в составе “Барселоны-В”, а в прошлом сезоне, играя за каталонцев, набирал 14,8 очка и делал 7,9 подборов во втором по силе испанском дивизионе.
Отметим, что новая команда Герун “Бреоган” — новичок Лиги АСВ, в прошлом сезоне этот клуб выиграл вторую по силе испанскую.
Стоит отметить, что в крайнем сезоне в элитной испанской лиге также выступал центровой сборной Украины Артем Пустовой в составе БК “Обрадойро”.
Напомним, что Герун помог украинцам обыграть в гостях Латвию в отборе к ЧМ-2019.