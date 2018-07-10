Форвард сборной Украины проведет следующий сезон в элитном дивизионе Испании

Последние полтора года украинское “бигмен” сыграл в составе “Барселоны-В”, а в прошлом сезоне, играя за каталонцев, набирал 14,8 очка и делал 7,9 подборов во втором по силе испанском дивизионе.

Отметим, что новая команда Герун “Бреоган” — новичок Лиги АСВ, в прошлом сезоне этот клуб выиграл вторую по силе испанскую.

Стоит отметить, что в крайнем сезоне в элитной испанской лиге также выступал центровой сборной Украины Артем Пустовой в составе БК “Обрадойро”.

Напомним, что Герун помог украинцам обыграть в гостях Латвию в отборе к ЧМ-2019.