Форвард збірної України проведе наступний сезон в елітному дивізіоні Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Важкий форвард національної збірної України Володимир Герун продовжить кар’єру у складі іспанського БК “Бреоган”, повідомляє УНН з посиланням на ресурс eurobasket.com.
Останні півтора роки український “бігмен” відіграв у складі “Барселони-В”, а у минулому сезоні, граючи за каталонців, набирав 14,8 очка та робив 7,9 підбирань у другому за силою іспанському дивізіоні.
Відзначимо, що нова команда Геруна “Бреоган” — новачок Ліги АСВ, у минулому сезоні цей клуб виграв другу за силою іспанську лігу.
Варто відзначити, що у крайньому сезоні в елітній іспанській лізі також виступав центровий збірної України Артем Пустовий у складі БК “Обрадойро”.
Нагадаємо, що Герун допоміг українцям обіграти в гостях Латвію у відборі до ЧС-2019.