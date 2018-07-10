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Форвард збірної України проведе наступний сезон в елітному дивізіоні Іспанії

Київ • УНН

 • 6941 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Важкий форвард національної збірної України Володимир Герун продовжить кар’єру у складі іспанського БК “Бреоган”, повідомляє УНН з посиланням на ресурс eurobasket.com.

Останні півтора роки український “бігмен” відіграв у складі “Барселони-В”, а у минулому сезоні, граючи за каталонців, набирав 14,8 очка та робив 7,9 підбирань у другому за силою іспанському дивізіоні.

Відзначимо, що нова команда Геруна “Бреоган” — новачок Ліги АСВ, у минулому сезоні цей клуб виграв другу за силою іспанську лігу.

Варто відзначити, що у крайньому сезоні в елітній іспанській лізі також виступав центровий збірної України Артем Пустовий у складі БК “Обрадойро”.

Нагадаємо, що Герун допоміг українцям обіграти в гостях Латвію у відборі до ЧС-2019.

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