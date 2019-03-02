Форвард Милевский второй раз стал обладателем Кубка Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский помог ФК “Динамо-Брест” завоевать Суперкубок Беларуси по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Команда из Бреста праздновала выигрыш 3:1 благодаря голам Мукама, автоголу Филиповича и Савицкого.
В составе победителя играли сразу три представителя Украины — полузащитник Александр Нойок, Артем Милевский и нападающий Алексей Хобленко. Первые двое провели на поле все 90 минут, а Хобленко появился на 81-й.
Заметим, что для “Динамо-Брест” и Милевского это вторая победа в Суперкубке Беларуси, клуб и игрок выигрывали трофей в прошлом году.