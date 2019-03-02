Форвард Мілевський вдруге став володарем Кубку Білорусії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Колишній форвард збірної України Артем Мілевський допоміг ФК “Динамо-Брест” завоювати Суперкубок Білорусії з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Команда з Бреста святкувала виграш 3:1 завдяки голам Мукама, автоголу Філіповіча та Савицького.
У складі переможця грали одразу три представники України — півзахисник Олександр Нойок, Артем Мілевський та нападаючий Олексій Хобленко. Перші двоє провели на полі усі 90 хвилин, а Хобленко з’явився на 81-й.
Зауважимо, що для “Динамо-Брест” і Мілевського це друга перемога в Суперкубку Білорусі, клуб та гравець вигравали трофей в минулому році.