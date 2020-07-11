Форвард "Динамо" отметился голом в третьем подряд матче чемпионата Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Нападающий ФК “Анкарагюджю” Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому “Динамо”, забил гол в выездном матче 31-го тура чемпионата страны с “Гьозтепе”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клубов.
При счете 1:2 “Анкарагюджю” заработало право на пенальти на 58 минуте. Его реализовал Родригес несмотря на то, что голкипер соперника угадал полет мяча.
Примечательно, что Жерсон забил с пенальти в третьей встрече за “Анкарагюджю” подряд. В этом сезоне 25-летний футболист забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах.
Добавим также, клуб Родригеса с 26 очками замыкает турнирную таблицу.