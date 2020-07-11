Форвард "Динамо" відзначився голом в третьому поспіль матчі чемпіонату Туреччини

За рахунку 1:2 “Анкарагюджю” заробило право на пенальті на 58 хвилині. Його реалізував Родрігес попри те, що голкіпер суперника вгадав політ м’яча.

Примітно, що Жерсон забив з пенальті в третій зустрічі за “Анкарагюджю” поспіль. У цьому сезоні 25-річний футболіст забив 6 голів і зробив 2 результативні передачі в 11 матчах.

Додамо також, клуб Родрігеса з 26 очками замикає турнірну таблицю.