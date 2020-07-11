Форвард "Динамо" відзначився голом в третьому поспіль матчі чемпіонату Туреччини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Нападник ФК "Анкарагюджю" Жерсон Родрігес, права на якого належать київському "Динамо", забив гол у виїзному матчі 31-го туру чемпіонату країни з "Гьозтепе", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубів.

За рахунку 1:2 “Анкарагюджю” заробило право на пенальті на 58 хвилині. Його реалізував Родрігес попри те, що голкіпер суперника вгадав політ м’яча.

Примітно, що Жерсон забив з пенальті в третій зустрічі за “Анкарагюджю” поспіль. У цьому сезоні 25-річний футболіст забив 6 голів і зробив 2 результативні передачі в 11 матчах.

Додамо також, клуб Родрігеса з 26 очками замикає турнірну таблицю.

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