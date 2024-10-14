Форпост Мариуполя: в горсовете показали, как сейчас выглядит "Азовсталь"

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  124710 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  156799 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  169692 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  188176 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  173534 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150204 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  137632 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115865 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108816 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107907 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

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Форпост Мариуполя: в горсовете показали, как сейчас выглядит "Азовсталь"

Форпост Мариуполя: в горсовете показали, как сейчас выглядит "Азовсталь"

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 05:55  •  8647 просмотра

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Мариупольский горсовет опубликовал видео «Азовстали», которая стала символом героического сопротивления украинских воинов. Изображения демонстрируют масштабные разрушения от российских обстрелов и бомбардировок.

Мариупольский городской совет опубликовал в Telegram видео "Азовстали", разрушенной от российских массированных обстрелов и бомбардировок, сообщает УНН

Форпост Мариуполя. Место героического сопротивления украинских Героев российскому нашествию. Следы тотальных обстрелов и массированных бомбардировок свидетельствуют о масштабах трагедии и одновременно о силе несокрушимости духа украинских воинов

- подписали видео в горсовете. 

Напомним 

Оборона "Азовстали" продолжалась  с 18 марта по 16 мая 2022 года на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Это происходило в рамках боев за Мариуполь во время российского вторжения в Украину. Российские войска длительное время держали осаду меткомбината, 16 мая украинский гарнизон сдался в плен по приказу высшего руководства государства.

российские захватчики намерены создать "постиндустриальный парк" на месте "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. Этим они стремятся уничтожить память об украинском сопротивлении и привлечь туристов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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