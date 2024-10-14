Форпост Мариуполя: в горсовете показали, как сейчас выглядит "Азовсталь"
Киев • УНН
Мариупольский горсовет опубликовал видео «Азовстали», которая стала символом героического сопротивления украинских воинов. Изображения демонстрируют масштабные разрушения от российских обстрелов и бомбардировок.
Мариупольский городской совет опубликовал в Telegram видео "Азовстали", разрушенной от российских массированных обстрелов и бомбардировок, сообщает УНН.
Форпост Мариуполя. Место героического сопротивления украинских Героев российскому нашествию. Следы тотальных обстрелов и массированных бомбардировок свидетельствуют о масштабах трагедии и одновременно о силе несокрушимости духа украинских воинов
Напомним
Оборона "Азовстали" продолжалась с 18 марта по 16 мая 2022 года на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Это происходило в рамках боев за Мариуполь во время российского вторжения в Украину. Российские войска длительное время держали осаду меткомбината, 16 мая украинский гарнизон сдался в плен по приказу высшего руководства государства.
российские захватчики намерены создать "постиндустриальный парк" на месте "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. Этим они стремятся уничтожить память об украинском сопротивлении и привлечь туристов.