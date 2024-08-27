У Маріуполі загарбники хочуть перетворити "Азовсталь" на туристичний парк

російські окупанти хочуть перетворити металургійний комбінат "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі на "постіндустріальний парк". Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.

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За інформацією міськради, в окупаційних пабліках зʼявилася інформація про проєкт перетворення металургійного комбінату "Азовсталь" на "постіндустріальний парк". Окупанти вважають, що це зможе залучити до міста потенційних туристів.

Таким чином, загарбники намагаються знищити усе, що нагадує про український спротив російському вторгненню. Адже саме "Азовсталь" став справжньою фортецею наших захисників, які 86 діб боронили Маріуполь навесні 2022 року,