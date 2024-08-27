В Мариуполе захватчики хотят превратить "Азовсталь" в туристический парк
Киев • УНН
российские захватчики намерены создать "постиндустриальный парк" на месте "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. Этим они стремятся уничтожить память об украинском сопротивлении и привлечь туристов.
российские оккупанты хотят превратить металлургический комбинат "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе на "постиндустриальный парк". Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.
Детали
По информации горсовета, в оккупационных пабликах появилась информация о проекте преобразования металлургического комбината "Азовсталь" в "постиндустриальный парк". Оккупанты считают, что это сможет привлечь в город потенциальных туристов.
Таким образом, захватчики пытаются уничтожить все, что напоминает об украинском сопротивлении российскому вторжению. Ведь именно "Азовсталь" стал настоящей крепостью наших защитников, которые 86 суток защищали Мариуполь весной 2022 года,
Мариуполь превращается в логистический центр вс рф, в результате достройки железной дороги7 августа 2024, 07:16 • 28361 просмотр