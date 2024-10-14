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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Форпост Маріуполя: в міськраді показали, як зараз виглядає "Азовсталь"

Київ • УНН

 • 16587 перегляди

Маріупольська міськрада опублікувала відео "Азовсталі", яка стала символом героїчного спротиву українських воїнів. Зображення демонструють масштабні руйнування від російських обстрілів та бомбардувань.

Форпост Маріуполя: в міськраді показали, як зараз виглядає "Азовсталь"

Маріупольська міська рада опублікувала у Telegram відео "Азовсталі", зруйнованої від російських масованих обстрілів та бомбардувань, повідомляє УНН

Форпост Маріуполя. Місце героїчного спротиву українських Героїв російській навалі. Сліди тотальних обстрілів та масованих бомбардувань свідчать про масштаби трагедії і водночас про силу незламності духу українських воїнів

- підписали відео в міськраді. 

Нагадаємо 

Оборона "Азовсталі" тривала  з 18 березня до 16 травня 2022 року на території маріупольського металургійного комбінату "Азовсталь". Це відбувалося в рамках боїв за Маріуполь під час російського вторгнення в Україну. Російські війська тривалий час тримали облогу меткомбінату, 16 травня український гарнізон здався у полон за наказом вищого керівництва держави.

російські загарбники мають намір створити "постіндустріальний парк" на місці "Азовсталі" в окупованому Маріуполі. Цим вони прагнуть знищити пам'ять про український спротив та залучити туристів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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