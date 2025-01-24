Ford отзывает более 270 тысяч автомобилей из-за дефектов аккумуляторов
Киев • УНН
Ford Motor Co. объявила отзыв 272 827 автомобилей из-за дефектов 12-вольтовых батарей Camel Battery. Проблема касается моделей, изготовленных с февраля 2021 по октябрь 2023 года.
Компания Ford Motor Co. объявила об отзыве 272 827 автомобилей моделей Bronco и Maverick из-за проблем с аккумуляторами, которые могут привести к неожиданной остановке автомобиля или невозможности его завести. Об этом сообщает ABCnews, пишет УНН.
Детали
В информации Национального управления по безопасности дорожного движения и транспорта говорится, что проблема связана с 12-вольтовой батареей, изготовленной компанией Camel Battery, которая имеет "внутренние производственные дефекты", в том числе сварку, которые могут вызвать разрыв цепи.
Сообщений об авариях, пожарах или травмах, вызванных этой проблемой, не поступало.
Отмечается, что автомобили были изготовлены в период с февраля 2021 года по октябрь 2023 года, когда Ford прекратил использование этих конкретных аккумуляторов. Считается, что дефекты касаются лишь 1% транспортных средств, оборудованных аккумуляторами.
Напомним
Ford отказывается от разработки полностью электрического внедорожника с тремя рядами сидений из-за убытков. Компания планирует уменьшить инвестиции в электромобили и сосредоточиться на гибридных моделях.
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