Ford відкликає понад 270 тисяч автомобілів через дефекти акумуляторів

Компанія Ford Motor Co. оголосила про відкликання 272 827 автомобілів моделей Bronco та Maverick через проблеми з акумуляторами, які можуть призвести до несподіваної зупинки автомобіля або неможливості його завести. Про це повідомляє ABCnews, пише УНН.

Деталі

У інформації Національного управління з безпеки дорожнього руху та транспорту говориться, що проблема пов’язана з 12-вольтовою батареєю, виготовленою компанією Camel Battery, яка має "внутрішні виробничі дефекти", у тому числі зварювання, які можуть спричинити розрив ланцюга.

Повідомлень про аварії, пожежі чи травми, спричинені цією проблемою, не надходило.

Зазначається, що автомобілі були виготовлені в період з лютого 2021 року по жовтень 2023 року, коли Ford припинив використання цих конкретних акумуляторів. Вважається, що дефекти стосуються лише 1% транспортних засобів, обладнаних акумуляторами.

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Ford відмовляється від розробки повністю електричного позашляховика з трьома рядами сидінь через збитки. Компанія планує зменшити інвестиції в електромобілі та зосередитися на гібридних моделях.

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