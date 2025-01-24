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Ford відкликає понад 270 тисяч автомобілів через дефекти акумуляторів

Ford відкликає понад 270 тисяч автомобілів через дефекти акумуляторів

Київ • УНН

 • 23033 перегляди

Ford Motor Co. оголосила відкликання 272 827 автомобілів через дефекти 12-вольтових батарей Camel Battery. Проблема стосується моделей, виготовлених з лютого 2021 по жовтень 2023 року.

Компанія Ford Motor Co. оголосила про відкликання 272 827 автомобілів моделей Bronco та Maverick через проблеми з акумуляторами, які можуть призвести до несподіваної зупинки автомобіля або неможливості його завести. Про це повідомляє ABCnews, пише УНН.

Деталі

У інформації Національного управління з безпеки дорожнього руху та транспорту говориться, що проблема пов’язана з 12-вольтовою батареєю, виготовленою компанією Camel Battery, яка має "внутрішні виробничі дефекти", у тому числі зварювання, які можуть спричинити розрив ланцюга.

Повідомлень про аварії, пожежі чи травми, спричинені цією проблемою, не надходило.

Зазначається, що автомобілі були виготовлені в період з лютого 2021 року по жовтень 2023 року, коли Ford припинив використання цих конкретних акумуляторів. Вважається, що дефекти стосуються лише 1% транспортних засобів, обладнаних акумуляторами.

Нагадаємо

Ford відмовляється від розробки повністю електричного позашляховика з трьома рядами сидінь через збитки. Компанія планує зменшити інвестиції в електромобілі та зосередитися на гібридних моделях.

Ford планує скоротити майже 3000 робочих місць у Німеччині до кінця 2027 року20.11.24, 18:43 • 23888 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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