Forbes: состояние самых богатых людей мира с начала пандемии увеличилось на 1,9 трлн долларов

"Общий капитал более 2200 миллиардеров, по состоянию на 11 декабря, оценивался в 11,4 трлн долларов. Таким образом, он увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом в конце 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее денежным 2020 год оказался для главы SpaceX и Tesla Илона Маска. За 12 месяцев из-за роста цены на акции Tesla на 630% состояние бизнесмена выросло на 110 млрд долларов. Теперь он занимает третье место в списке самых богатых людей мира со 137 млрд долларов. В конце ноября, по подсчетам Bloomberg, Маск вышел даже на второе место в списке миллиардеров.

Лидерами по величине совокупного прироста стали миллиардеры из КНР. По данным Forbes, за 2020 год их общее состояние увеличилось на 750 млрд долларов, достигнув 2 триллионов долларов.

Как сообщалось ранее в УНН, Маск обогнал в списке миллиардеров Билла Гейтса.