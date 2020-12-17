Forbes: статки найбагатших людей світу з початку пандемії збільшилися на 1,9 трлн доларів

"Загальний капітал понад 2200 мільярдерів, станом на 11 грудня, оцінювався у 11,4 трлн доларів. Таким чином, він збільшився на 20% у порівнянні з аналогічним періодом наприкінці 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільш грошовитим 2020 рік виявився для глави SpaceX і Tesla Ілона Маска. За 12 місяців через зростання ціни на акції Tesla на 630% статки бізнесмена зросли на 110 млрд доларів. Тепер він займає третє місце у списку найбагатших людей світу зі 137 млрд доларів. Наприкінці листопада, за підрахунками Bloomberg, Маск вийшов навіть на друге місце у списку мільярдерів.

Лідерами за величиною сукупного приросту стали мільярдери з КНР. За даними Forbes, за 2020 рік їх загальні статки збільшилися на 750 млрд доларів, досягнувши 2 трильйонів доларів.

Як повідомлялося раніше в УНН, Ілон Маск обігнав у списку мільярдерів Білла Гейтса.