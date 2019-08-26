Forbes назвал самую высокооплачиваемую певицу 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Кантри-исполнительница из США Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц 2019 года по версии американского журнала Forbes, заработав 185 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.
Как отмечается, в 2019 году исполнительница заняла первую строчку рейтинга благодаря концертному туру Reputation, собравший 226,1 млн долларов. Кроме того, неплохую прибыль Свифт принесли контракт с лейблом Republic Records, а также новый альбом певицы — Lover, выпущенный в августе текущего года.
На втором месте списка оказалась американская R’n’B исполнительница Бейонсе с доходом в 81 млн долларов. Закрыла тройку лидеров Рианна, ее прибыль составила 62 млн долларов.
В десятку самых высокооплачиваемых исполнительниц также вошли Кэтти Перри, Пинк, Гранде, Лопес, Леди Гага, Селин Дион и Шакира.
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Напомним, суд признал виновной Кэти Перри в плагиате при написании песни Dark Horse.