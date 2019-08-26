Forbes назвав найбільш високооплачувану співачку 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Кантрі-виконавиця з США Тейлор Свіфт очолила список найбільш високооплачуваних співачок 2019 року за версією американського журналу Forbes, заробивши 185 млн доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт видання.
Як зазначається, у 2019 році виконавиця зайняла перший рядок рейтингу завдяки концертному туру Reputation, що зібрав 226,1 млн доларів. Крім того, непоганий прибуток Свіфт принесли контракт з лейблом Republic Records, а також новий альбом співачки — Lover, випущений в серпні поточного року.
На другому місці списку виявилася американська R’n’B виконавиця Бейонсе з доходом в 81 млн доларів. Закрила трійку лідерів Ріанна, її прибуток склав 62 млн доларів.
У десятку найбільш високооплачуваних виконавиць також увійшли Кетті Перрі, Пінк, Аріана Гранде, Дженніфер Лопез, Леді Гага, Селін Діон і Шакіра.
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Нагадаємо, суд визнав винною Кеті Перрі в плагіаті при написанні пісні Dark Horse.